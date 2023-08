Pesadilla en los pasillos del IHSS

La realidad a la que se enfrentan todos los días los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Tegucigalpa, y sus centros regionales, es dramática, así lo evidenció un equipo de periodistas de EL HERALDO que compartió una larga noche de dolor y angustia junto a decenas de pacientes que buscaban atención a sus males de salud en la sala de emergencia del hospital de La Granja.

Fue desagradable, lamentable y alarmante constatar que los pacientes no solo sufren por la escasez de medicamentos en ese hospital, sino que también tienen que enfrentarse al maltrato y la parsimonia del personal administrativo, personal médico y de enfermería, quienes, además, deciden de manera arbitraria a quién atender y a quién no, sin importar la gravedad de sus dolencias.

La indolencia del IHSS se evidencia también en el maltrato a los pacientes renales, quienes para poder ser atendidos en horas tempranas del día siguiente, se acercan al hospital desde la media noche del día anterior para esperar, sentados bajo una carpa blanca, sus turnos.

Lo grave es que esta situación se ha vuelto normal en el centro asistencial, en el que son muchos los médicos y las enfermeras que muestran su lado inhumano; y los pacientes, que tienen que aguantar los maltratos por ser esta la única opción que tienen a mano para buscar mejoras a su salud.

Los derechohabientes no se merecen este trato. Es claro que el IHSS no está jugando su rol para garantizar la protección y el bienestar de la población y reducir la desigualdad a la que se enfrentan aquellos hondureños y hondureñas que no tienen recursos para ser atendidos en el sistema privado de salud, por sus onerosos costos.

En medio de las carencias financieras a la que la institución se enfrenta un trato digno por parte de los empleados de la institución no vendría mal a los derechohabientes que religiosamente pagan sus aportaciones.