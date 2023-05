No nos olvidemos del dengue

El dengue sigue acechando a la población hondureña. La situación es preocupante y así lo refleja un análisis de las cifras oficiales, según el cual entre 2018 y 2022 el país registró 160,385 casos, además el comportamiento de los casos ha aumentado desde 2019. En 2023, ya se registran más de 2,000 casos de dengue con y sin signos de alarma, y un fallecimiento.

Según ese análisis, en los años de la pandemia se registraron menos casos de la enfermedad y quizá no sea porque se reportaron menos enfermos, sino porque en ese tiempo la población estaba confinada en sus hogares y no asistió a la consulta médica por temor a contagiarse de coronavirus; pero ello no quiere decir que la enfermedad ha retrocedido.

La situación obliga a tener sobre la mesa una respuesta a esta problemática, con el único fin de que los casos de la enfermedad no se incrementen y, lo más importante, no causen la muerte de ningún hondureño.

Desde el gobierno, mantener las campañas de prevención y los insumos necesarios para la atención de los casos que lo ameritan, y desde la población, observando las medidas de control y destrucción del vector transmisor de la enfermedad.

Las personas mayores, los cabeza de hogar, tenemos que asumir nuestra responsabilidad manteniendo nuestros entornos libres de criaderos del zancudo transmisor, para lo que no se necesita mucho dinero, sino que la voluntad de preservar la vida de los nuestros.

Si no lo hacemos, seguro que los casos de la mortal enfermedad seguirán en aumento, robándonos valiosas vidas y recursos económicos.

Que el debate de los políticos sobre la aprobación de una ley de justicia tributaria o la elección del próximo fiscal no nos distraiga de la responsabilidad que tenemos para salvaguardar nuestra vida y la de nuestros niños, jóvenes y adultos en estos momentos.