No a las malas prácticas

Comprobado está que el Fondo Departamental es una mala práctica que no debe resucitarse bajo ninguna modalidad, tal cual pretenden en estos momentos diputados oficialistas que reclaman ese beneficio so pretexto de que lo necesitan para gestar proyectos de apoyo a sus comunidades, a pesar de que esa no es la función para la cual fueron elegidos.

De todos es conocido que el Fondo Departamental fue una de las principales fuentes de corrupción en los gobiernos pasados, ya que muchos de los millones de lempiras que se entregaron a los congresistas (más de 2,300 millones, según la investigación de la ASJ, capítulo Honduras Transparencia Internacional, denominado “Fondo Social Departamental del Congreso Nacional 2007 al 2018: marco legal, controles institucionales y resultados sociales”); no se utilizaron en las obras que se suponía se iban a ejecutar.

Tampoco es una novedad que este Fondo se haya utilizado a discreción del presidente del Poder Legislativo para favorecer a sus allegados, chantajear y comprar conciencias, entre otras acciones que han venido a degenerar la función primordial del Poder Legislativo, que tiene entre sus atribuciones constitucionales el crear, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes existentes.

No se justifica, entonces, que busquen reactivar el decreto que dio vida al desprestigiado Fondo Departamental y menos en momentos en los que se negocia la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, que demanda la derogación del mismo.

No hay argumento válido para permitirles a los y las diputadas acceso al manejo de fondos públicos, simple y sencillamente porque esa no es su función. Su trabajo ahora mismo debe ser allanar el camino para la pronta instalación de la CICIH, no el de torpedear el proceso con decisiones como esta.