Los trabajadores chinos

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus ha constatado que la empresa china SFECO Group, encargada de la construcción del Hospital del Sur, violenta las leyes laborales hondureñas al incumplir con los porcentajes que en las mismas se establecen con relación a la contratación de personal extranjero para la ejecución de las obras.

Cita la investigación que en la construcción de ese hospital trabajan 231 hondureños y 117 ciudadanos chinos como carpinteros, albañiles, trabajadores de barras de refuerzo e incluso cocineros, lo que no solo significa que la mano de obra local está muy por debajo del 90% mínimo que exige el Código Laboral, sino que también se están prefiriendo trabajadores extranjeros en labores donde hay abundante mano de obra hondureña disponible.

Si bien en este aspecto, las leyes laborales de Honduras son claras, no se descarta que como sucede -y se ha denunciado en varios países del continente-, los convenios de financiamiento y construcción con el gobierno chino incluyan cláusulas de confidencialidad que permitan a las empresas chinas utilizar su propio personal, en detrimento de la mano de obra local.

El primero en denunciar y reclamar por esta violación a la legislación nacional ha sido el alcalde de la ciudad de Choluteca, Quintín Soriano.

“Se suponía que la construcción de los hospitales serviría para dar trabajo a los hondureños, pero no, aquí estamos llenos de chinos”, dijo en una entrevista.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El reclamo del edil es válido, pues no se desconoce que la región sur es de las más deprimidas económicamente del país, donde la falta de oportunidades laborales se ha visto agravada por el cierre de empresas camaroneras, frente a lo cual se esperaría que en una obra de esta magnitud sería una prioridad abrir espacios para la mano de obra local por sobre la extranjera, pero, lamentablemente, no ha sucedido así.