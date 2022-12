Los mejores regalos navideños

Al contrario de lo que pudiera creerse, no se trata de objetos materiales, costosos y perecederos, que pueden ser o no del agrado de quien los recibe. No, aquí nos referimos a otro tipo de obsequios, perdurables y altamente trascendentes.

Enumeremos algunos, sin orden prioritario ya que todos son necesitados con carácter urgente: la anhelada y elusiva paz y armonía en las familias y en las comunidades; el cese de la violencia cotidiana que cobra un día sí y otro también víctimas de diversa condición social, económica, racial, cultural; el recíproco respeto al prójimo; la tolerancia política e ideológica; el bien común; el buen gobierno con rendimiento de cuentas, transparencia y eficiencia en la prestación de servicios públicos; la solidaridad con el menos afortunado que nosotros; la salud personal y colectiva; el amar y ser amada(o); la cotidiana alegría de existir y coexistir sin angustias ni sobresaltos; el creer en nuestras potencialiades tanto como seres humanos y como nación; el poder retener -aquí y ahora- a nuestros compatriotas actualmente sin más opción que el abandono de su patria -temporal o definitivamente- ante el desempleo, carencia de oportunidades, extorsiones; un sistema judicial que imparta justicia sin reparar en influencias económicas ni políticas; la victoria de la honestidad e integridad sobre la corrupción e impunidad.

Y esta lista parcial puede extenderse, por cuanto nuestras carencias y rezagos son prácticamente innumerables.Se dirá que estamos soñando despiertos, que vivimos en un mundo de fantasías que no podrá ser jamás convertido en realidades. Todo lo contrario: creemos firmemente que es posible revertir el actual curso que nos está conduciendo a la ingobernabilidad, al narcoestado, a una Honduras fallida y en quiebra económica y moral, al caos.

Para evitar esa ruta conducente al colapso se requiere de un verdadero esfuerzo tanto por parte de gobernantes como de gobernados; de voluntad política, diálogo permanente y siempre sincero, sin dobleces ni subterfugios, supeditando beneficios personales y grupales a los de interés e importancia nacional.