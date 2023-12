Una vez más, Honduras está de luto. Son al menos doce familias las que han perdido a uno o más familiares en el accidente ocurrido ayer en el kilómetro 32 de la carretera que de Olancho conduce a Tegucigalpa. Como siempre ocurre en este tipo de eventos, las causas del accidente no se han conocido en las primeras horas después del accidente, pero se especula que pudo haberse ocasionado porque una rastra sacó de la vía al bus de la ruta interurbana en la que viajaban más de 45 personas. Otras versiones señalan que el accidente puso haber sido ocasionado por el exceso de velocidad o desperfectos mecánicos. Sin importar cuales fueron las causas, lo cierto es que este tipo de accidentes solo nos recuerdan la problemática del transporte urbano e interurbano a nivel nacional. El problema es grande, pero las autoridades es muy poco lo que hacen para tomar las acciones que se requieren para minimizar este tipo de eventos, que cada tiempo se cobran la vida de centenares de personas en las carreteras del país. La gran mayoría de las vías de comunicación están destruidas, no tienen iluminación y las señales de tránsito tampoco existen. No hay presencia de policías de Tránsito, lo que favorece a los conductores que usan las carreteras como pistas de carrera y los límites de velocidad no se respetan. La falta de presencia y controles policiales en las carreteras también favorece que sean muchos los motoristas que conducen alcoholizados y en muchas ocasiones bajo la influencia de la drogas. Como siempre escribimos cuando estos hechos ocurren, es necesario que las autoridades y los motoristas tomen conciencia cada uno de sus responsabilidades, las autoridades competentes haciendo el trabajo para el cual se les paga, como la permanente revisión de las unidades del transporte, los respectivos controles en las carreteras del país, la respectiva señalización e iluminación de las vías, y prioritariamente, la inversión en la infraestructura vial, sean estas carreteras primarias o secundarias. Que este accidente sirva para asumir la solución de los problemas en las carreteras con responsabilidad. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas