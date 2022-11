La violencia se ensaña con los niños

“Jeremy fue atacado a machetazos, Will fue impactado por balas de fuego y la pequeña Sulmy fue secuestrada y posteriormente fue encontrada sin vida: en estas circunstancias han ejecutado a tres niños en las últimas 72 horas en Honduras”.

Así ha informado EL HERALDO de tres hechos que en los últimos días han conmovido la conciencia de las y los hondureños en el pico de la violencia que azota al país y que ha alcanzado sin piedad a los más indefensos: a los niños y niñas que el Estado estaba obligado a proteger. Pero Jeremy, Will y Sulmy, que no se conocieron entre sí, no son los únicos.

Ellos solo son parte de una larga lista de víctimas de la violencia que, según un informe del organismo privado Red Coiprodem, le arrebata la vida a por lo menos 50 niñas, niños, adolescentes y jóvenes cada mes, y de muchos más que están siendo víctimas de otros delitos graves como la trata, el tráfico, la explotación sexual y comercial y el trabajo infantil.

Y también de centenares más a los que se les niega el derecho a la educación, a la salud, a una vivienda digna, y que orillados por la pobreza tienen en la migración ilegal, principalmente a los Estados Unidos, una opción para cambiar sus condiciones precarias de vida.

La situación es insostenible e inaceptable, y demanda de acciones firmes y urgentes desde el Estado, signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 6 establece la obligatoriedad de garantizar el derecho intrínseco a la vida y, en la máxima medida posible, la supervivencia y el desarrollo del niño.

No se desconoce que hasta ahora se han hecho -y se hacen- esfuerzos por atender su problemática, y que los mismos nunca serán suficientes, pero en este momento urgen políticas encaminadas a preservar su vida y su bienestar. Los homicidios deben parar, los asesinos deben ser castigados, las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos.