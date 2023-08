La niñez, un interés superior

La niñez hondureña atraviesa uno de los momentos más difíciles, en virtud que se les están violentando sus derechos más allá de lo pensado. Solo para citar algunos ejemplos, más de un millón de niños y niñas no están asistiendo a recibir la educación que manda la Constitución de la República, son muchos los que no tienen acceso a una atención de salud de calidad y muchos los que padecen desnutrición.

Pero lo más indignante es saber que muchos niños y niñas, jóvenes de diferentes edades, sin importar su edad, están siendo víctimas de abuso sexual, y que en casos extremos, se construyen historias hasta inverosímiles en un intento de tapar estos delitos, tal cual sucedió en el caso denunciado esta semana en la ciudad de La Ceiba, donde un menor de solo cuatro años fue abusado, para lo cual se exige una investigación que llegue al autor o autores materiales del hecho criminal, para que el mismo no quede impune, aunque resulte que el responsable sea una persona de su núcleo familiar.

Pero este caso no es el único, ya que son muchos más los que no son denunciados y por lo tanto no son visibilizados y quedan en la total impunidad, por lo que es urgente y obligatorio que las autoridades establecidas en este Estado de derecho lleguen a coordinarse para que todos estos hechos en contra de la niñez hondureña no queden en la impunidad y hagan prevalecer los preceptos establecidos tanto en la Convención de la Niñez y la Adolescencia, en el Código de la Niñez, la Constitución y otras leyes, que son el estamento jurídico para salvaguardar una verdadera defensa de sus derechos.

De no hacerlo, a futuro tendremos una sociedad con muchas falencias y nos perpetuará como un Estado violador permanente de los derechos humanos de los niños y las niñas. Es urgente, entonces, la investigación del caso del niño de La Ceiba y de todos los delitos cometidos contra la niñez, así como la adopción de políticas públicas que prioricen su bienestar, protección y desarrollo por encima de cualquier otro interés, ya sea de individuos, grupos o instituciones.