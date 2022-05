La exoneración del salvoconducto

“Aprobado proyecto para otorgar Amnistía Migratoria, con plazo de tres meses, eximiendo el pago de multas por infracción a la Ley de Migración y Extranjería para migrantes que no pongan en riesgo la seguridad del país, del Congresista Osman Chávez”, decía textualmente el tuit que el Poder Legislativo hondureño publicó el 3 de mayo pasado, tras una eufórica y larga discusión de los diputados de todas las bancadas ahí representadas.

No obstante los acalorados y emotivos debates del día, cuatro semanas después el decreto no ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta, por lo que no ha entrado en vigencia, lo que obliga a las autoridades migratorias a seguir haciendo el cobro de 210 dólares que estipulan las leyes migratorias nacionales.

Al viernes 27 de mayo, Honduras registraba el paso de 32,000 migrantes de diferentes nacionalidades, una cifra histórica, una cifra que crece día con día.Muchas de esas personas vienen solas, no cuentan con dinero para pagar el salvoconducto que les permita cruzar el territorio nacional y seguir su viaje, y aseguran que este es un cobro que solo les hacen en Honduras, país al que, además, consideran como uno de los más riesgosos en su largo camino.

Los migrantes están demandando solidaridad, esa misma solidaridad que los hondureños clamamos para con miles de nuestros conciudadanos que también se ven obligados a migrar por las mismas causas por las que lo hacen quienes hoy se encuentran en las calles de Trojes o Danlí en El Paraíso, en Choluteca o en el occidente del país: la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades para soñar con una mejor vida.

Publicar en La Gaceta el decreto aprobado en el Legislativo sería un importante paso para evitar una crisis humanitaria más grande que la que se vive actualmente en las fronteras hondureñas.