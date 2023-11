Son muchas las justificaciones que tienen las actuales autoridades universitarias ante la estrepitosa caída -en los últimos años- de la matrícula en la primera casa de estudios superiores de Honduras.Según las cifras oficiales, entre 2020 y 2023, la matrícula ha caído en un 37%, lo que significa que al menos 30,000 estudiantes universitarios han abandonado sus estudios por diversas causas y que miles más no se han matriculado.

Hay que reconocer que la pandemia del covid-19 no solo le arrebató la vida a miles de hondureños, golpeó al sistema de salud y el aparato económico. También dejó su profunda huella en el sistema educativo, obligando a miles de estudiantes a abandonar sus estudios no solo en el sistema superior, sino también en la educación básica y secundaria, así como que los esfuerzos de nuestras autoridades educativas todavía no son suficientes para recuperar los niveles de asistencia a las aulas de clases que existían antes de la pandemia.

Tampoco desconocer que las autoridades universitarias están a deber con los programas de reformas y modernización de la oferta académica para los jóvenes, muchos de los cuales, ante la falta de oportunidades formativas, están optando por abandonar su país e ir a buscar las oportunidades negadas lejos de la tierra que les vio nacer.

La sociedad no se puede quedar de brazos cruzados ante este fenómeno, y si bien las soluciones no son sencillas es urgente que, a quienes les compete el tema, se sienten seriamente a analizar y plantear soluciones al corto, mediano y largo plazo, teniendo como punto de partida la importancia y el impacto de la educación superior en el desarrollo social, económico y cultural de las comunidades y la sociedad en su conjunto.

A las puertas de la elección de las nuevas autoridades de la UNAH es prioritario recordarles a quienes aspiran a tan altas responsabilidades que su trabajo deberá centrarse en plantear las respuestas que hoy demanda la juventud hondureña, más allá de los intereses de los políticos que no cesan en su empeño de colocar en esos cargos a sus activistas.