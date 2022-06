La Cumbre de las Américas

La novena Cumbre de las Américas ha iniciado ayer en Los Ángeles, California, bajo el lema “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”.

Los temas sociales, la migración ilegal, el fortalecimiento de las economías en los países, la lucha contra la corrupción y la pobreza, entre otros, copan la agenda de discusiones de los participantes, entre los que se cuentan, además de los presidentes, organizaciones de la sociedad civil, representantes de las comunidades indígenas, líderes cívicos, empresarios y jóvenes emprendedores, quienes definen planes de acción para abordar los retos y las oportunidades a los que se enfrentan los pueblos de las Américas.

Los temas en agenda no son ajenos a los países de la región, especialmente a los del Triángulo Norte que integran Guatemala, El Salvador y Honduras, principales expulsores de migrantes por sus condiciones de pobreza, violencia, altos índices de corrupción e impunidad, entre otros.

De ahí la importancia de la cita continental y su ambiciosa agenda, con el fin de definir líneas de acción que permitan hacer frente con éxito a los desafíos planteados.

La presidenta hondureña Xiomara Castro no ha detallado las causas por las cuales no irá a la Cumbre, aunque hace un par de semanas escribió en sus redes sociales que solo asistiría si a la misma eran invitados “todos los países sin excepción” en evidente alusión a Nicaragua, Cuba y Venezuela, que no fueron convidados a la cita continental.

La decisión de Castro fue lamentada por los grupos de migrantes que residen en la nación del norte, pues consideraban que este era un espacio importante para apoyar sus demandas y abrir caminos que lleven a la legalización de sus estatus migratorios, pero más allá, a sentar las bases de una relación mucho más sólida que empuje el crecimiento y el desarrollo de las naciones.