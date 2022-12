La crisis en el sistema de salud

En los últimos días se ha hecho viral el video de un joven vendedor que se unió a una protesta de médicos en el centro de la capital hondureña para reclamar la dotación de medicamentos en los hospitales públicos. El hombre dice padecer de un trastorno bipolar y no contar con el medicamento oportuno porque el hospital en el que se atiende, el Mario Mendoza de Tegucigalpa (el único especializado en enfermedades psiquiátricas), no cuenta con los medicamentos necesarios y por estos días ha estado cerrado porque el personal médico y de enfermería están en huelga exigiendo del gobierno el pago de salarios atrasados y la dotación de medicinas.

En la televisión se ha visto a otros pacientes llorar de impotencia cuando llegan al centro asistencial y sus citas no son atendidas porque el hospital está cerrado o porque las farmacias no cuentan en su inventario con los medicamentos que les recetan sus doctores, las que no pueden adquirir en el mercado privado por sus elevados costos.

Pero el problema no solo se vive en el Mario Mendoza, la situación es similar en el resto de hospitales públicos a nivel nacional, en los que el personal sanitario está en huelga desde hace ya más de tres semanas, sin que sus reclamos sean escuchados por las autoridades competentes, lo que afecta directamente a miles de pacientes, gente pobre, muy pobre, que no tiene más opción que ir a los hospitales públicos a buscar atención para sus males de salud.

La situación es ya insoportable para los pacientes, pero por igual para el personal que trabaja y no le pagan sus salarios a tiempo, lo que demanda de las autoridades competentes respuestas inmediatas. La atención a la problemática en el sector salud debería ser prioritaria para la actual administración. Es necesario que no olviden que su inactividad solo afecta a las y los hondureños que tienen en el sistema público la única opción de tratar sus enfermedades.