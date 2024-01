Islas del Cisne

“Tenemos claro que se puede construir la cárcel”, ese es nuestro dominio insular en el mar Caribe, de acuerdo con el ministro de Recursos Naturales, Lucky Medina. Afirma con plena seguridad lo que dice, cuando ni siquiera se ha elaborado un estudio de impacto ambiental, que evalúe el daño irreversible que destruirá o cuando menos dañará severamente la flora y fauna de ambos islotes: Gran Cisne y Pequeño Cisne, de cuatro kilómetros de extensión, con uno de anchura y 1.9 kilómetros, respectivamente. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta aspectos de salud pública como la eliminación de aguas residuales y desechos sólidos, que, de ser arrojados al mar, constituirán un foco adicional de contaminación.

¿A quién compete tal estudio? Debe de ser un ente especializado, con recurso humano experto en esta temática; no obstante, las autoridades gubernamentales sostienen que le corresponde a las Fuerzas Armadas por medio de la Secretaría de Defensa, que, hasta donde sabemos, carece de experiencia en materia ecológica, dado que no le compete entre las atribuciones que le han sido asignadas. No disponen de fuentes de agua, lo que implica debe ser importada, junto con alimentos y materiales de construcción desde Roatán o La Ceiba, a un elevado costo dadas las distancias existentes entre estas y aquellas.

Los compatriotas isleños y de Gracias a Dios ya han advertido respecto al impacto negativo en la actividad pesquera, rubro que constituye una importante fuente de ingresos para sus habitantes dedicados a faenar. Aún hay tiempo de explorar sitios alternativos en donde podría construirse tal centro de reclusión, sin aferrarse a uno en particular. Para ello debe consultarse a las comunidades aledañas y a geógrafos, ambientalistas, expertos en materia de seguridad.

No debe actuarse ni precipitada ni improvisadamente antes de haber contemplado diversas posibilidades a fin de no tener que lamentar la toma de decisiones en que los aspectos negativos exceden con mucho lo favorable.