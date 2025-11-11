Firmes en la defensa de la libertad de expresión

El presidente del Grupo OPSA, Jorge Canahuati, ha respondido a las acusaciones cobardes e infames que el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, ha emitido en los últimos tiempos contra su persona y los periódicos EL HERALDO y LA PRENSA, a los que acusa de impulsar una campaña de desprestigio en contra de la institución castrense.

Ha dejado claro que desde estos dos medios de comunicación lo que existe es un periodismo profesional, el mismo que nos ha caracterizado desde la edición de nuestro primer ejemplar, el 26 de octubre de 1964, en el caso de LA PRENSA, y el 26 de noviembre de 1979 de EL HERALDO, en el marco irrestricto de los derechos a la libertad de expresión e información consignados en la Constitución de la República y la defensa de la democracia.

Canahuati ha sido enfático en sus posiciones. “No es con amenazas e intimidaciones y mucho menos con acusaciones y denuncias inventadas que van a atemorizarnos (...). Estas acusaciones infundadas y temerarias del señor Roosevelt las tendrá que demostrar en un tribunal”.

Desde EL HERALDO dejamos claramente expuesto que como medio de comunicación responsable no cederemos en nuestra tarea de auditor de la función pública, lo que implica monitorear las acciones y decisiones de los funcionarios, instituciones y entidades del sector público; investigar y exponer la corrupción, el abuso de poder, la ineficacia, el mal uso de los fondos públicos y otras irregularidades, y de exigir la transparencia y la rendición de cuentas de los presupuestos públicos, haciendo constar que tal trabajo no es parte ni nunca lo será de una campaña en contra de la institución castrense o de la administración del Estado.

También dejamos claro que nuestra única arma en la defensa de los derechos consagrados en la Constitución y la democracia es hacer el periodismo responsable que ha caracterizado tanto a LA PRENSA como EL HERALDO desde su fundación.