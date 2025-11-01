Faltan 30 días

Para que tenga lugar la fiesta cívica que todas y todos por igual anhelamos se realice en un marco de absoluta normalidad, entendida como exenta de hechos violentos, de enfrentamientos y provocaciones que repercutan negativamente en los comicios, a medida que estos van teniendo lugar, en los cuatro puntos cardinales del territorio nacional, tanto durante como después de acaecidos.

Si las y los candidatos a cargos de elección popular se abstienen de incitar a sus seguidores a realizar actos disruptivos, si por el contrario apelan a la paz y el orden, todo transcurrirá pacíficamente, tal como debe ser en cualquier país que se considere con suficiente madurez política y emocional para cumplir con la obligación ciudadana en total normalidad.

Los ruidos que por estos días envuelven el ambiente electoral no deben sacarnos del camino hacia el proceso electoral, el que debe sustentarse en el respeto irrestricto de la constitución y las leyes electorales.

Nosotras y nosotros, las y los hondureños, debemos concurrir a las urnas sin haber sido presionados, de diversas maneras, para depositar nuestro voto en favor de tal o cual candidato (a). La decisión debe ser totalmente personal, surgida de un previo análisis de las virtudes y defectos de cada uno (a), de su honestidad, capacidad, integridad moral y ética, de la factibilidad de concretar en hechos lo prometido. Tampoco debemos dejar influir por el aspecto y apariencia física de las y los postulantes, algo que no tiene relación alguna con su honorabilidad y credibilidad.

El comportamiento individual y colectivo determinará el día 30 de noviembre y en las fechas sucesivas de diciembre el desenlace final de las elecciones, mismo que debe estar exento de manipulaciones, amenazas, fraudes. ¿Seremos capaces de ofrecerle a la nación y al mundo un ejemplo de patriotismo y madurez? De nosotras y nosotros dependerá.