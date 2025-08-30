¿En dónde están?

Angustiosa interrogante que desde la década de los novecientos ochentas formulan familiares y detenidos de personas de las que no se ha vuelto a saber su paradero, quedando en el misterio su destino final.

Las desapariciones forzadas realizadas por fuerzas militares, policiales y paramilitares nicaragüenses, en aplicación de la fatídica Doctrina de Seguridad Nacional, aplicada inicialmente en varias naciones sudamericanas regidas por dictaduras castrenses, caracterizada por detenciones ilegales en cárceles clandestinas, secuestros, desapariciones, interrogatorios bajo tortura, asesinatos impunes, ocultamiento de los cadáveres en cementerios clandestinos, simultáneamente reprimiendo movimientos sindicales, académicos, estudiantiles, agrarios, bajo el marco legal del Decreto 33-82, Ley Antiterrorista, y la coordinación del Batallón de Inteligencia 3-16.

Estos años tenebrosos, que no deben ser olvidados, abarcaron desde 1979 hasta 1995. El temor paralizó a la población, llamándose a silencio, a excepción de los Comisionados de los Derechos Humanos, Ramón Custodio López y Leo Valladares Lanza, el COFADEH y las Madres de Plaza La Merced, quienes a riesgo de sus vidas denunciaban e investigaban, documentando 184 casos de desapariciones forzadas, además de las que nunca fueron reportadas. Tras el golpe de Estado de 2009 y la crisis post-electoral 2017 nuevamente ocurrieron desapariciones.

Hoy, el presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos (CODEH), Hugo Maldonado, ha advertido que el número actual de desaparecidos (as) se extiende a todo el territorio nacional, recordando a los 18 marinos que ya hace más de un mes se desconoce su paradero cuando faenaban en aguas del Caribe hondureño, y tres personas en sector de la Rivera Hernández en San Pedro Sula, casos entre los más recientes.

El silencio de ayer debe dar paso a los clamores y denuncias de hoy, si deseamos algún día jamás vuelvan a ocurrir.