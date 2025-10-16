Elecciones observadas

A 45 días de las elecciones generales, una de las principales misiones de observadores internacionales, la de la Unión Europea, se ha reunido con los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), con quienes han abordado varios temas de interés, resaltando los retos del proceso y el papel de la cooperación internacional en la garantía de comicios transparentes.

La magistrada Cossette López dijo que la reunión fue propicia no solo para informar del contexto político, operativo y avances del proceso, sino también para hablar de los desafíos a los que se enfrentan: “la injerencia permanente” de la que ha sido objeto el ente electoral, “la judicialización y la falta de gestión de las reglas democráticas”, sin dejar de lado las preocupaciones -que se elevan desde varios sectores de la sociedad- de que algunos sectores no reconozcan los resultados de la elección.

Oportuno ha sido hablar de estos temas que crispan a buena parte de la sociedad, ante un proceso que debe garantizar el respeto irrestricto que expresen los hondureños en las urnas.

Oportuno será también que los observadores internacionales, tanto de la Unión Europea como del resto de organizaciones nacionales e internacionales acreditadas para tal labor, den seguimiento a estas observaciones e inquietudes y garanticen con su trabajo el respeto al ejercicio del voto.

Pero más importante será que los organismos electorales cumplan el rol tal cual se establece en la Constitución y las leyes electorales, se garantice su independencia y probidad; que se vote consciente y de manera masiva, y que la ciudadanía, incluyendo partidos, sociedad civil y jóvenes, vigilen activamente cada etapa del proceso, desde la organización y la votación hasta el escrutinio y la transmisión de resultados, solo así se derrotará el fantasma de “las elecciones estilo Honduras” que desgraciadamente sigue acechando nuestros procesos electorales.