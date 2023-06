El pesado tráfico en Tegucigalpa

Sin duda que uno de los peores dolores de cabeza de los capitalinos en los últimos tiempos es el pesado tráfico en toda la ciudad. No hay un sector que no colapse, principalmente en las horas pico, y ello, a pesar de las medidas que se tomaron en las últimas administraciones municipales para tratar de aliviar el problema, como la construcción de los puentes a desnivel y las rotondas, obras en las que se invirtieron millones de lempiras y que no tuvieron los resultados proyectados.

El alcalde capitalino Jorge Aldana, quien ha reconocido la gravedad del problema, no ha hecho mucho por tratar de mejorar la situación.Si bien ha impulsado algunas medidas, como el hoy no circula, prohibir la circulación del transporte de carga en horas del día y exigir a los conductores del transporte urbano subir y bajar pasajeros en bahías, las mismas han sido un completo fracaso por la desatención de las mismas.

Un grave problema lo representan los conductores de motocicletas, quienes en su mayoría no respetan las leyes de tránsito, abusan de la velocidad y son protagonistas de constantes accidentes, sin que haya autoridad competente que les obligue a obedecer la legislación vigente.

Se suma a ello la ausencia de los agentes de Tránsito en las calles y avenidas, la falta de semáforos en zonas de alto congestionamiento vial, el mal estado de las vías, y aunque no lo parezca, la falta de una campaña de educación vial que involucre a toda la población, incluyendo a los niños y niñas, desde el inicio de su formación educativa.

Enfrentar esta problemática requiere de un enfoque integral de la misma y la aplicación de estrategias que cuenten con la colaboración de todos los sectores de la sociedad, autoridades, empresas y ciudadanos, caso contrario, seguiremos sufriendo dolores de cabeza al circular por las congestionadas calles y avenidas de Tegucigalpa.