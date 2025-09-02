El paro de las enfermeras auxiliares

Una vez más las enfermeras y los enfermeros auxiliares del sistema público de salud abandonaron sus puestos de trabajo para ir a las calles a exigir el cumplimiento de acuerdos firmados previamente con las autoridades sanitarias, entre ellos el pago de zonaje, ajustes a las bases salariales, reasignaciones laborales y contrataciones de personal.

Esta que es la cuarta protesta de ese gremio en los últimos meses, lo que evidencia es la falta de comunicación entre autoridades y trabajadores en la Secretaría de Salud no solo para buscar respuestas a los problemas que se enfrentan, sino también para trabajar coordinadamente y garantizar un mejor desempeño de los servicios que se brindan.

Parece que a nadie importa el impacto de estas protestas; y que se olvida el papel de este personal en el sistema sanitario: que en sus manos están los cuidados básicos de los pacientes como monitorear los signos vitales, administrar medicamentos, realizar curaciones y que juegan un papel primordial en la comunidad cuando se trata de impulsar campañas de vacunación y educación, entre muchas otras actividades.

De más está decir que estas acciones de protesta a quienes más afectan son a los usuarios del sistema sanitario público, a miles de personas sin empleo, sin ingresos suficientes para ir en busca de atención médica al sector privado.

Este hecho debe llamar a la reflexión tanto a las autoridades como a los trabajadores en huelga. La confrontación, el tratar de descalificar a los protestantes por el número de años que necesitan sumar para su capacitación, no abona a la solución del problema, más bien lo profundiza.

Es tiempo que se sienten a buscar los puntos de coincidencia que se requieren para normalizar las labores de un sistema sanitario que ya sin huelgas y protestas, tiene grandes falencias.