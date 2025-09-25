El informe de NDI

El Instituto Nacional Demócrata (NDI), la organización no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro con sede en Washington, DC, Estados Unidos, que tiene como misión principal fortalecer y extender la democracia en todo el mundo, ha presentado el informe de su Misión de Estudio y Acompañamiento Electoral, que visitó nuestro país entre el 4 y el 8 de agosto pasado con el objetivo de valorar de manera independiente e imparcial los preparativos para las elecciones de noviembre y el entorno en que se están llevando a cabo.

La misión, que estuvo en el país en momentos en los que el Consejo Nacional Electoral se encontraba casi paralizado en su totalidad por la falta de acuerdos alrededor de la implementación del proceso de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), identificó los desafíos para fomentar un clima de confianza en las próximas elecciones, entre los que resaltó la autonomía efectiva de los organismos electorales, elecciones libres de intervenciones indebidas de parte de organismos judiciales y otras instituciones del Estado y la reducción de la polarización política y discursos anticipados de fraude, los cuales lesionan la confianza y legitimidad de las elecciones; la prevención y reducción de riesgos de violencia electoral y la mitigación de tensiones y limitaciones en el espacio cívico, especialmente la polarización y desconfianza.

Los miembros de esta misión sin duda leyeron y conocieron los escenarios y los caminos empedrados que los hondureños deben andar en la recta final de la carrera hacia las elecciones generales, y han dejado recomendaciones atinadas, encaminadas antes que nada a generar confianza alrededor del proceso y de la elección.

Garantizar que “las elecciones estilo Honduras” son solo una parte oscura de nuestra historia política que no se debe volver a repetir jamás es la aspiración por la que todos en el país debemos apostar, deponiendo los intereses personales o partidarios por los del país