¡Digamos no al uso de la pólvora!

Cuando estamos a una semana de las celebraciones de la fiesta de Navidad nos parece necesario reiterar el llamado a la prudencia y la precaución a lo largo de las fiestas y al no uso de la pólvora.

Aunque como ya lo expusimos este es un pedido reiterativo, consideramos que es necesario recordarlo cuantas veces sea necesario, pues se trata de preservar la salud y en casos extremos la vida de los más pequeños.

Se trata de que el manejo inadecuado de estos artefactos puede causar impactos no solo físicos, sino que también sicológicos en la vida de los y las niñas, los jóvenes e incluso los adultos que se vean afectados por los mismos.

Tampoco podemos olvidar que el peso de estos pacientes para el sistema de salud es casi siempre abrumador pues la atención de los mismos suele sobrecargar los servicios de emergencia de los hospitales, que en su gran mayoría no cuentan con los servicios ni el personal especializado para este tipo de atenciones que suelen ser largas y costosas.

Por estas razones, no compre pólvora, no le regale pólvora a sus hijos menores de edad, no queme su dinero, no olvide que los adultos somos responsables de resguardar la salud de los más pequeños y que si ponemos a su alcance cualquier tipo de explosivos, estamos, a la vez, poniendo en riesgo su bienestar.

Y si por desgracia, uno de los suyos sufre un percance con estos artefactos, es crucial que busque atención médica inmediatamente, ya que el tratamiento temprano y adecuado puede ayudar a minimizar las complicaciones y mejorar la recuperación.

Nuestro deseo es que en estas fiestas de Navidad, y por igual en las del Año Nuevo, se eviten los excesos, que se disfruten en familia y que a lo largo de las mismas prevalezca la protección de nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes y la población en general.