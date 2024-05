Hace unos días en Honduras entró en vigor el Reglamento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, un instrumento con el cual las autoridades pretenden obligar a los padres irresponsables -que son muchos- a cumplir con las obligaciones alimentarias de sus hijos e hijas, menores de edad.

Los padres y madres que no cumplan con la pensión alimenticia de sus hijos ahora enfrentarán sanciones que le impedirán realizar distintos trámites civiles, entre los que destacan que no podrán renovar su licencia de conducir, tramitar o renovar su pasaporte, acceder a préstamos o tarjetas de crédito o realizar otros trámites, como los correspondientes para poder instalar un negocio.

La muerte civil es el camino que han decidido seguir las autoridades para hacer frente al alto índice de padres y madres (que son menos) que se niegan a cumplir con las pensiones de alimentos para sus hijos e hijas, sin importar las consecuencias y los efectos que esa decisión tienen en sus hijos e hijas.

La irresponsabilidad paterna no es un problema menor. No solo no se garantiza la alimentación a los niños y las niñas, sino que también se les bloquea su derecho a la educación, a la salud, a una vivienda digna.Otra acción ligada a este acto de irresponsabilidad paterna y que en muchos casos se soslaya es el efecto emocional y psicológico en los pequeños, que pueden desarrollar problemas de autoestima, depresión, ansiedad y problemas de conducta.Es una medida que se aplaude, pero que no debe ser la única.

Por eso, más allá de las medidas legales se debe trabajar en la implementación de otras que ayuden a la formación integral de los menores y al respeto irrestricto de sus derechos humanos.Por los momentos, queda confiar que esta nueva medida sirva en la lucha contra la irresponsabilidad paterna y con ello garantizar que todos los niños y niñas tengan el apoyo y el cuidado que necesitan para desarrollarse plenamente