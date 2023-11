Destrucción versus prevención

Los efectos del temporal lluvioso que afecta al país desde la semana anterior ya son devastadores. Otra vez las lluvias han causado inundaciones, derrumbes, hundimientos de calles y carreteras; caídas de árboles, han dejado comunidades aisladas, decenas de evacuados y un sinnúmero de damnificados. Las autoridades reportan la muerte de al menos cinco hondureños.

“Solo en la zona alta hay 42 comunidades aisladas, no se puede entrar ni salir a ellas. Sus habitantes no tienen alimentos”, informaron autoridades del municipio de Omoa.

A nivel nacional, en las zonas afectadas por las lluvias, los daños a la infraestructura vial, a los sistemas de agua potable y alcantarillados, la agricultura y ganadería, también son incalculables. Los golpes a la a frágil economía serán -sin duda- graves, y, lo peor, que dejarán a miles de hondureños más viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Esta es la historia de nunca acabar, es la historia que se repite año con año en las zonas más vulnerables de la nación, las que, vale señalar, son sitios plenamente identificados por las autoridades, que sin importar el color de la bandera que los lleva a la Casa Presidencial, no han hecho lo suficiente para mitigar los efectos de estos temporales, en la población y sus comunidades.

Para el caso, los bordos de contención no se hicieron a tiempo y los que se hicieron no cumplieron con los requerimientos y las aguas volvieron a salirse de su cauce. La irresponsabilidad y la indiferencia de las autoridades ante estos problemas no abona a resolver el problema, lo agrava.

Se tiene que actuar con responsabilidad y comenzar a tratar de resolver el problema antes de ver el mismo como una oportunidad para promover sus aspiraciones políticas partidistas. Si no lo hacen así, el año próximo estaremos otra vez siendo testigos de los estragos ya sea en tiempos de lluvias, sequías o cualquier otra catástrofe natural a la que se esté expuesto.