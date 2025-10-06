De regreso a la realidad

Tras la semana de vacaciones por el Feriado Morazánico, los hondureños retoman hoy sus actividades diarias, y se espera que lo hagan con renovados bríos y entusiasmo, brindando lo mejor de sus capacidades en todas y cada una de las áreas en la que se desempeñan y desde las cuales contribuyen al desarrollo de la patria, pues los retos que todos y cada uno tenemos por delante para construir la patria de oportunidades que aspiramos heredar a las futuras generaciones son muchos.

La que pasó ha sido por igual una semana intensa, en la que desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) se continuó con el cumplimiento del cronograma electoral, resaltando el inicio de la impresión de las papeletas para las elecciones del próximo 30 de noviembre.

Desgraciadamente, también fue una semana que nos recordó que las políticas de seguridad no están dando los resultados que la población espera, con la muerte violenta de siete mujeres, cuatro de ellas en el departamento de Olancho, y que se necesitan dar pasos en firme para frenar todo tipo de violencia contra la población. La lucha contra la impunidad tampoco debe dar tregua. Todos los asesinatos deben ser investigados y judicializados.

Los accidentes de tránsito también cobraron la vida de varias personas, otro recordatorio de que debemos empujar campañas de educación vial y la aplicación de las leyes de Tránsito vigentes para prevenir este tipo de siniestros.

Los políticos no bajaron la guardia y continuaron con sus recorridos por el interior del país para pedir el voto de cara a las elecciones del 30 de noviembre, aunque sin presentar los programas de Gobierno a impulsar de resultar ganadores de la contienda.

Hoy, tras el merecido descanso, queda retomar el quehacer diario con optimismo y la convicción de que con el esfuerzo de todos y cada uno de sus hijos e hijas, sin importar sus condiciones sociales, económicas o políticas, Honduras logrará superar los problemas que arrastra y golpean a gran parte de su población.