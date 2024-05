Celebración y realidad

Los mensajes de buenos deseos para las madres han copado el fin de semana todos los espacios del acontecer del país en ocasión de la celebración del Día de la Madre.

La fecha, sin embargo, ha dejado estadísticas nada halagadoras sobre la situación en la que viven miles de mujeres en Honduras, enfrentándose solas a la tarea de sostener sus hogares y asegurar a sus hijos e hijas una vida digna; los esfuerzos para llevar el sustento diario a sus mesas, así como la lucha permanente por su seguridad ante la creciente ola de inseguridad que las acecha y que ya deja casi un centenar de mujeres asesinadas en lo que va del año.

Según las cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en el país hay unos 2,580,000 hogares, de los cuales, el 38.2% tienen como jefa de hogar a una mujer que, en el 24.4% de los casos trabaja por cuenta propia, en el 18.4% como asalariadas, tanto en el sector público como en el privado. Ha señalado el Conadeh que la tendencia de las mujeres que enfrentan la vida sola, al mando de sus familias, va en aumento cada año, en 1988 únicamente era del 20.6%, luego pasó a 32.9% en el 2011, en el 2012 bajó a 31.8%, pero en la actualidad representa el 38.2% de los hogares en Honduras.

No cabe duda que los mensajes en los que se les reconoce como guerreras, luchadoras incansables, protectoras incondicionales de sus hijos e hijas, son bienvenidos, no obstante no son suficientes.

Es el tiempo de trabajar políticas públicas encaminadas a garantizar el pleno respeto de sus derechos humanos, de pleno acceso a servicios de educación, salud, vivienda, empleos dignos; de impulsar acciones concretas encaminadas a garantizar su vida, su seguridad y la de sus familias, de acompañarlas a concretar sus sueños de una vida mejor para ellas y sus hijos e hijas.