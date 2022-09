Baches y más baches

Los conductores capitalinos viven día a día el martirio de circular por las destruidas calles de la capital hondureña y la apatía de las autoridades municipales que si bien salen para anunciar programas de recuperación de las vías “en los próximos días”, las obras no llegan con la rapidez deseada.

No hay zona de la ciudad en la que las vías públicas no estén destruidas. “Cada día nace un nuevo bache, mientras que sus hermanos crecen y crecen por todos lados”, se quejó el motorista de un taxi con sus pasajeros cuando circulaba por el anillo periférico de Tegucigalpa. “Si ustedes van al centro de Comayagüela, a los mercados, a Villa Adela, la situación es peor”, agregó.

Una maestra de educación media que reside en la zona sur de la ciudad capital, la de mayor crecimiento en los últimos años, dijo que sus gastos por combustible se han duplicado por causa de las condiciones de la calle de acceso a su colonia, que son precarias. “Todos los días aparece un nuevo bache”.

Cansadas de la situación, el fin de semana un grupo de personas liderado por el ingeniero Carlos Andino realizaron trabajos de bacheo en el anillo periférico de la capital. El hombre llevó a sus propios trabajadores y de su dinero compró el material con el que tapó los enormes agujeros que hay en este sector.

“Es una iniciativa y una propuesta diferente porque no rayamos, no manchamos, no quemamos llantas, no ponemos nada en redes sociales”, explicó Andino a EL HERALDO. Una acción que se aplaude, aunque no le compete.

El alcalde Jorge Aldana reconoció el mal estado de la red vial y hasta dijo estar “molesto e incómodo porque las calles de la capital son un desastre y eso no lo puede ocultar nadie”, y anunció que esta semana arranca un proyecto importante de mejora y rehabilitación de las calles de la ciudad.

Solo queda esperar que los añorados trabajos inicien pronto, los capitalinos demandan que las autoridades que eligieron respondan con prontitud a sus necesidades.