Aumentos en el IHSS

La crisis en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se agrava día con día ante la apatía de sus autoridades, que muy poco o nada hacen para buscar solucionar los problemas de falta de medicamentos, equipos, insumos, citas, personal especializado y el maltrato de algún personal médico y administrativo del que se requiere para dar una atención mínima de calidad y calidez a los derechohabientes.

La insensatez de las autoridades sanitarias rebalsó el vaso de la paciencia de los derechohabientes quienes mensualmente, junto a sus patronos, pagan sus cuotas de afiliación, tras el anuncio de que al director del IHSS, Gaspar Rodríguez, se le aplicó desde agosto pasado un aumento salarial de 64,152.70 lempiras con lo que pasó a ganar 220,446 lempiras, superior al que devenga la presidenta Xiomara Castro, quien al inicio de su gobierno ordenó que ningún salario de sus subalternos estuviera sobre el de ella.

Las justificaciones del “aumentazo” tampoco se hicieron esperar. Que si el aumento se hizo a la plaza y no a quien ostenta el cargo, que si estaba equiparando el salario del director con el de otros que ocupan similares cargos en la administración central, fueron solo algunos de ellos.

Y los aumentos pueden ser justos pero también son improcedentes, inmorales, inadecuados, más en momentos en los que las necesidades apremian al sistema y a sus pacientes, quienes desconsolados lo que tienen seguro es recibir un no hay medicamentos, no hay citas, no hay camas para su hospitalización, no hay, no hay.

Los retos de la seguridad social son inmensos y para enfrentarlos requieren de desmontar las estructuras que cada partido monta en el IHSS cuando asumen el poder, que dejen de ver a la institución como una agencia de empleo y de corrupción, y se esfuercen en dar pasos que lleven a entregar servicios de calidad a sus derechohabientes.