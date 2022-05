Atrasos salariales

Trabaja cuatro, cinco, seis meses seguidos, y no le pagan. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo mantiene a su familia? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo paga sus cuentas, su transporte, la educación de sus hijos?

Esta es una pequeña radiografía de la crítica situación a la que se enfrentan actualmente centenares de trabajadores de varias dependencias estatales a quienes el actual gobierno no ha pagado salarios, entre ellos, el personal de los centros de salud descentralizados con cinco, ocho, diez y más años de trabajo, a quienes, además del impago, no se les quiere reconocer su antigüedad.

Sin duda que no pagar a tiempo los salarios pone en una situación altamente vulnerable a los trabajadores.

Este es personal responsable, no han abandonado sus puestos de trabajos, se han mantenido al frente, atendiendo a la ciudadanía que busca en sus centros de salud, en los hospitales, atención a sus males de salud; no han abandonado la vacunación, tan importante para normalizar la actividad económica y productiva; no dejaron a los estudiantes, principalmente del área rural, sin acceso a energía y tecnología, y se las ingeniaron para entregarles los contenidos educativos y a los que no se matricularon los están buscando casa por casa.

Esa realidad quizá la desconozcan quienes trabajan en Tegucigalpa y que por el poco tiempo que tienen de haber asumido la administración del Estado no han podido salir a conocer la realidad de estos hondureños y hondureñas, trabajadores y trabajadoras, que lo único que reclaman hoy, con base en la Constitución y las leyes laborales, es que les paguen sus salarios, les den sus contratos.

Se reconoce que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro recibió el Estado en condiciones precarias, pero también se sabe que el pago de salarios no se les ha retrasado a todos por igual.Atender estas demandas no debe tomar más tiempo.