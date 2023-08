Alto a la confrontación

Es el clamor de diferentes fuerzas de la sociedad hondureña ante la polarización de las posiciones entre el gobierno y opositores aglutinados en el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), que este fin de semana han salido a las calles para expresar su inconformidad con la forma de gobernar de la presidenta Castro, quien, a su vez, ha llamado a las bases de su partido Libre a otra movilización para el día 29 de agosto en los bajos del Congreso Nacional para exigir a los diputados la elección de las autoridades del Ministerio Público, que debería ocurrir en septiembre.

El BOC nació la semana pasada para hacer frente a lo que ellos consideran “abusos del Poder Ejecutivo” y demandar soluciones al alza de precios, el desempleo, la migración ilegal y la inseguridad ciudadana, entre otras demandas. En respuesta, funcionarios del gobierno de Castro y dirigentes del partido Libre acusan que dirigen y marchan los que “tienen las manos manchadas de sangre (por el golpe de 2009) y la nariz llena de cocaína”.

La confrontación es solo una extensión de la ingobernabilidad manifiesta en el Poder Legislativo, donde las posiciones encontradas entre los partidos de oposición y la directiva no han permitido la realización de una reunión en sosiego las últimas semanas.

Lo lamentable es que mientras la clase política en el poder y la oposición justifican sus posiciones intolerantes en nombre de la “defensa de la democracia”, que muchos buscan irrespetar para favorecer sus intereses personales y de grupo, millones de hondureños y hondureñas se debaten todos los días en la pobreza y la pobreza extrema, sin empleo, sin acceso a educación y salud de calidad, a vivienda digna.

No se vería mal que en medio de la conflictividad que no abona a la tranquilidad, el fortalecimiento de la democracia y mucho menos al desarrollo del país, todos los liderazgos hagan un alto y busquen avenidas de un gran diálogo alrededor de temas de interés nacional; que se den cuenta que las imposiciones en democracia no benefician a nadie y que lo correcto es que todas las fuerzas tengan la capacidad de reunirse y llegar a consensos.