Una mujer en el departamento de Choluteca aprendió a leer y escribir a sus 85 años. Su alegría era más que evidente. “Ahora puedo firmar y leer la Biblia”, le dijo a la periodista que la entrevistaba.

Y es que en medio de la conflictividad política que marca por estos días la agenda de los políticos alrededor del nombramiento del fiscal general y fiscal general adjunto, hay noticias como esta que pasan desapercibidas, quizá porque las mismas no impactan más que a la persona beneficiada y a sus familias.

Según cifras oficiales, el analfabetismo en Honduras alcanza al 12 por ciento de su población, una cifra dramática para un país que a pesar que invierte un alto porcentaje de su presupuesto anual, para la Secretaría de Educación no han logrado alcanzar con los servicios educativos a todos sus niños, niñas y jóvenes, a muchos de los cuales condenan a llegar a los 85 años, como en el caso de la señora de Choluteca, sin poder conocer el abecedario.

Es loable que los gobiernos se esfuercen por atender a esta población que por su condición ven limitadas sus oportunidades de desarrollo personal y se ven condenadas a perpetuar el ciclo de la pobreza y la desigualdad en la que nacieron.

No está de más recomendar a las autoridades educativas que estos programas de alfabetización no sean descontinuados y se definan programas para reforzar los conocimientos adquiridos y garantizar un impacto sostenido, presupuestando fondos para dar continuidad a los mismos y buscar caminos para incorporar a los más jóvenes a la educación formal y no formal o a programas de capacitación técnica que impulsen su desarrollo personal.

La erradicación del analfabetismo es un objetivo importante para mejorar la calidad de vida de las personas, reducir las brechas de desigualdad y contribuir al desarrollo de la sociedad.