Editorial

Convencidos de que la educación de los niños es uno de los factores que más influye en el desarrollo y crecimiento económico de un país, EL HERALDO, este año 2022, nuevamente pone en marcha la décimo novena Maratón del Saber, un proyecto insigne que viene realizando consecutivamente desde hace 19 años.



Gracias al apoyo de fieles colaboradores, las 18 jornadas de recolección de útiles escolares realizadas hasta 2021 fueron un éxito, beneficiando con ello a miles y miles de niños y niñas de los sectores más pobres. No dudamos de que, con su apoyo, esta nueva jornada alcanzará otra vez el objetivo.



Con la pandemia del covid-19 la educación ha tenido un impacto negativo. Los escolares todavía continúan encerrados en sus hogares, desde donde el año 2020 y 2021 lucharon virtual y -en algunos casos- semipresencialmente para no perder su grado escolar.



Las recién nombradas autoridades de la Secretaría de Educación inauguraron este martes el nuevo año académico 2022, manifestando que muy pronto los menores regresarán a clases presenciales, algo que todavía está por verse, pues la inmunización contra el covid-19 de los niños entre 5 y 11 años de edad apenas ha comenzado, y por el momento no hay vacunas para todos.



Pero ya sea virtual o presencialmente, los alumnos necesitan, cuadernos, lápices, colores y mochila; materiales que pueden hacer una diferencia que marque su futuro. “Todavía no tengo los útiles. Si me regalan los cuadernos me sentiría muy feliz”, dijo Fernando Gómez, un alumno con excelencia académica del centro educativo de la colonia Generación 2000, ubicada en esta capital.



La voz de Fernando es la de muchos otros niños que también sueñan con una profesión. Por ellos, la Maratón del Saber abre la oportunidad para que usted pueda ser partícipe en esta noble campaña, encaminada a apoyar a los que menos tienen.