Editorial

La clase política tiene una vez más al país al borde de una crisis de insospechadas consecuencias que pagarían sin duda los y las hondureñas de a pie, aquellos que fueron a las urnas el 28 de noviembre esperanzados en que los electos llegarían a sus cargos a honrar sus ofertas electorales y a sentar las bases de una Honduras más inclusiva, más respetuosa de los derechos humanos, menos violenta.



Pero no ha sido así, pues los elegidos no han sabido responder a esas aspiraciones y más bien han demostrado que sus intereses no están en línea con la de sus electores y en un hecho inédito en la historia democrática del país nos tienen con dos juntas directivas y la instalación de dos congresos.



El escenario político vivido ayer preocupa a la población y principalmente los sectores productivos, que reviven temores alrededor de que lo poco que se ha recuperado tras el cierre obligado de la economía por la pandemia de covid-19, se pueda perder en un abrir y cerrar de ojos por la conflictividad en la que nos tienen inmersos los políticos a pocas horas de la toma de posesión de la nueva presidenta del país, acto para el cual estarán en Honduras representantes de varios Estados del mundo, entre ellos, las vicepresidentas de los Estados Unidos y Argentina, el vicepresidente de Taiwán y el rey Felipe VI de España.



No sería justo para el país que ese acto sea empañado por un grupo de políticos que por su incapacidad de diálogo y concertación han sido hasta ahora incapaces de llegar a un acuerdo que garantice el respeto a las instituciones del Estado y la gobernanza.



Las condiciones del país no son nada favorables y los políticos lo saben. Enfrentar los problemas que golpean a una de las poblaciones más pobres del continente requiere de estabilidad social, la que solo se logra resolviendo los conflictos con la herramienta del diálogo.