Editorial

En orden de prioridades, el bien común debe estar por encima y más allá de intereses de facción y gremio. La excesiva politización no respeta valores éticos y morales, por cuanto su propósito es instrumentar y manipular la opinión pública para fines particulares, nefastos para la nación. Se presentan falsedades como verdades evidentes, en manifiesto desprecio a la inteligencia y sentido común de la ciudadanía.



La búsqueda y tenencia del poder deben ir de la mano con la moralidad. El genuino liderazgo se comprueba actuando, pública y privadamente, con rectitud, honorabilidad, dignidad, transparencia y rendición de cuentas. El acatar el artículo constitucional de integración debe ser la norma de toda administración que tenga a su cargo los destinos de Honduras: “El gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa, del cual deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública, a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y la conciliación nacional”.



Eso espera la hondurenidad del próximo gobierno, tomándole la palabra a la presidenta electa. De hacerlo, dejará atrás agravios y rencores acumulados a partir del 2009.



El irrestricto respeto a los derechos humanos económicos, sociales y culturales, priorizando la inclusión de las dos terceras partes de la población inmersa en la pobreza y miseria. Históricamente, las mayorías han sido condenadas a la marginalidad y la exclusión social, siendo meros testigos pasivos del rumbo de la patria, en tanto minorías han utilizado su nombre para beneficio propio. Eso no puede continuar. El actuar sin demagogia, populismos ni revanchismos debe ser la diaria práctica de la gobernanza. Desterrar la improvisación y el derroche de fondos públicos también deben constituir la regla y no la excepción.