Editorial

Cerramos hoy un año intenso, marcado por el azote de la pandemia del covid-19; agitado en el campo político y social. Un año en el que el país no logró avanzar, mucho menos superar sus problemas estructurales de pobreza, violencia, delincuencia, extorsión, asaltos a mano armada, desempleo, corrupción y opacidad en el manejo de la cosa pública, entre otros que la nación arrastra históricamente.



Fue un año en el que también miles de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, ante la falta de oportunidades, decidieron migrar en busca del mal llamado sueño americano, sin importar los riesgos que ello representaba para su vida.



2021 nos deja, además, nuevas autoridades electas, a la primera mujer, Xiomara Castro, que asumirá las riendas del país el próximo 27 de enero, con el reto, tal y como ella misma lo planteó ayer en la ceremonia en la que recibió la credencial que la acredita como la nueva mandataria, de “escribir una nueva historia” y “marcar una gran diferencia” en la forma de gobernar la nación.



El que termina es un año que no debemos olvidar, más bien recordar y tener como referente de lo que debemos empezar a cambiar en el país para soñar con la construcción de una sociedad más igualitaria, equitativa, menos impune, más justa, con menos pobreza; una patria en la que la corrupción y los corruptos no tengan cabida, en que la justicia se aplique por igual a todos los ciudadanos sin importar su clase social.



Confiemos entonces que 2022 será un año bueno, un año esperanzador en el que los y las hondureñas, sin distingos, hagamos frente a los nuevos retos para juntos encontrar las respuestas adecuadas a los problemas de la patria, en el marco del bien común, y en el cual sus nuevas autoridades comiencen a cumplir con sus promesas electorales y a sentar las bases de una Honduras de oportunidades para todos.