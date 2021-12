Editorial

A pesar de que el gobierno en sus anuncios publicitarios alardea de que Honduras ya no es el país más violento del mundo, la sangre de los y las hondureñas de todas las edades y clases sociales sigue derramándose. Las cifras así lo establecen.



Todos los días los medios de comunicación registran la muerte violenta de hombres y mujeres en la geografía nacional. Las personas ya no están seguras ni en sus casas, son muchas las que han sido asesinadas a altas horas de la noche, mientras descansan.



El fin de semana anterior no ha sido la excepción.



Mientras se celebraban las fiestas de Navidad se reportaron varios hechos violentos, entre ellos el que, tras una discusión, un padre mató a su hijo en el departamento de Copán, que una niña de 13 años murió y tres personas más resultaron heridas en un tiroteo en una aldea del departamento de Gracias a Dios y que un pasajero perdió la vida en un asalto a un autobús del transporte urbano en la ciudad de Choloma. Pero la cuenta sigue. Tres jóvenes fueron asesinados a tiros minutos después de la medianoche del 25 en una fiesta en San Pedro Sula y los cuerpos de dos hombres fueron encontrados encostalados en la zona de El Carrizal en Tegucigalpa.



La impunidad marca casi todos los casos citados, al igual que miles más que se registran anualmente, dejando en evidencia la escasa o casi nula labor de la Policía Nacional y el Ministerio Público en sus tareas de investigación y judicialización de estos hechos, favoreciendo con ello la acción de los delincuentes, que saben que es poco probable que les hagan pagar sus delitos.



Una labor titánica para el nuevo gobierno: redefinir las políticas de seguridad pública con el objetivo de garantizar el derecho a la vida, a la seguridad personal y el derecho de las víctimas a que se investigue y castigue a los culpables.