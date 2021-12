Editorial

No bajar la guardia

Ahora que estamos a punto de concluir este histórico 2021 e iniciar, entre el optimismo y la incertidumbre, los próximos doce meses, es más que oportuno recordarle a nuestros compatriotas, y a nosotros mismos, que la pandemia del covid-19 no solo está presente en el mundo, también provoca más infecciones a medida que surgen nuevas variantes, que resultan igual de letales que la inicial.



La conclusión de corto y mediano plazo a lo que debemos llegar, a dos años del surgimiento de la actual pandemia originada en China, es que debemos aprender a convivir con ella, tomando todas las medidas de precaución necesarias para asegurar en lo posible un adecuado estado de salud, individual y colectiva. Hasta ahora los efectos devastadores del covid-19 han impactado, además de en lo sanitario, en lo económico, educativo, social, poniendo a prueba la capacidad de reacción de las distintas naciones, mismas que no se encontraban debidamente preparadas para salvaguardarse e impedir mayores proliferaciones. Adicionalmente, la humanidad no está enfrentándola con actitud similar: en efecto, mientras la mayoría está a favor de la inoculación, existen minorías significativas que, por diversas razones, se oponen a recibir las vacunas, que son una necesidad y una urgencia existencial.



Se requiere de un esfuerzo total, que incluya, además de adicionales vacunaciones masivas, en los distintos rangos de edad, en los cuatro puntos cardinales de la nación, el riguroso control de pasajeros procedentes del exterior, imponiendo cuarentenas cuando sea necesario, obligatoriedad de portar protector facial en sitios públicos.



La propagación de informaciones falsas provoca desasosiego, temor, toma de decisiones erróneas, con consecuencias negativa. Deben ser contrarrestadas inmediatamente para evitar resultados fatales, de imprevisibles consecuencias para el presente y futuro.