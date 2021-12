Editorial

Por segundo año consecutivo, la humanidad se apresta a celebrar hoy el nacimiento de Jesús bajo la sombra de la pandemia del covid-19, que le ha arrebatado la vida a más de 5.3 millones de personas en el mundo y causado graves daños a las economías de los países, dejando sin empleo, sin ingresos y en la pobreza a millones de seres humanos.



A pesar de los avances de la ciencia médica, que puso a disposición de la humanidad en tiempo récord una vacuna contra el mortal virus, la que ha permitido la reactivación parcial de la economía mundial, se siguen enfrentando retos para alcanzar la ansiada normalidad.



Y aunque el panorama sigue siendo sombrío, la celebración del nacimiento de Cristo nos convoca a mantener viva la magia de la Navidad y, principalmente, de los valores que nos transmite.



Es por eso que, basado en nuestros principios cristianos, hoy deberá ser un día de solidaridad, de compartir lo poco que se tiene con los que menos tienen, pues, tal como lo ha expresado la Conferencia Episcopal de Honduras, el sentido profundo de la Navidad no consiste en comprar cosas, comer, beber o quemar pólvora, porque sin Cristo no hay Navidad.



Los tiempos en que vivimos también nos convocan a actuar en estas fiestas con responsabilidad, con mucha prudencia ante la amenaza de la nueva cepa del covid-19, atendiendo al pie de la letra las recomendaciones del personal sanitario respecto a las medidas de contención del virus, celebrando las fiestas en casa bajo estrictas medidas de bioseguridad.



Que las fiestas no nos hagan olvidar que la preservación de nuestra vida y la de nuestras familias y amigos está en nuestras manos y que el amor, la alegría y la esperanza de un futuro mejor marquen esta festividad.



¡Feliz Navidad!