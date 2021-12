Editorial

Es cierto que el uso de juegos pirotécnicos para celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo se ha vuelto una tradición no solo en Honduras, sino también en varios países del mundo. Cierto es también que la venta sin control de estos artefactos y el mal uso de los mismos causan graves daños a la salud, lo que debe hacernos reflexionar sobre su uso y manejo.



No queme su dinero. Las razones sobran.



Una de ellas es el daño que causan a los niños y niñas que sufren autismo, ya que la sensibilidad especial que tienen en sus oídos hace que sufran demasiado con el estruendo de la pirotecnia, explican los médicos especialistas, quienes recomiendan evitar el uso de estos artefactos no solo en estas fiestas, sino a lo largo del año.



Además, es lamentable el alto número de personas, en su mayoría niños, que todos los años sufren graves consecuencias en su salud por el mal manejo de la pólvora, causándoles quemaduras y, en casos extremos, mutilaciones y pérdida de sentidos, como la vista o el oído.



Las investigaciones científicas también han concluido que el uso de estos artefactos causa diversos daños a los animales, no solo de compañía, sino también a los que se encuentran en granjas o recluidos en otros espacios, provocándoles desorientación, pánico, pérdida de audición, así como taquicardia, miedo, estrés y fobias.



En estas fiestas, es responsabilidad de todos y todas cuidar la vida, principalmente de los más pequeños, los niños y niñas que por su edad no son conscientes de las consecuencias del mal manejo de estos artefactos. Es nuestro deber asegurarnos de que ellos no sufrirán el dolor de crecer sin una parte de sus cuerpos a consecuencia de las explosiones. Esta responsabilidad debe ser compartida por las autoridades competentes, haciendo cumplir las ordenanzas en aquellos términos municipales en los que se ha prohibido la comercialización de estos artefactos y aplicando las sanciones que se estipulan en las mismas.