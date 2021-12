Editorial

No bajar la guardia frente a la ómicron

Tras dos años de pandemia, los hondureños se disponen a celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en condiciones más favorables que las que marcaron estas fechas el año pasado. Sin embargo, las condiciones sanitarias de hoy, al igual que las de 2020, siguen siendo inciertas tras la identificación de una nueva cepa del covid-19 que se considera altamente contagiosa, lo que ha llevado a las autoridades de la OMS a hacer un llamado a la población a que observe las medidas de precaución altamente recomendadas para evitar el contagio.



La preocupación es tal que la alcaldesa de Washington ordenó la utilización obligatoria de mascarillas en lugares públicos cerrados a partir del día 21 de diciembre, y el alcalde de Nueva York no descarta suspender las celebraciones de fin de año en Times Square. En Alemania se anuncian medidas restrictivas a partir del 28 de diciembre, en Francia se podría adelantar la aprobación de una ley que manda la obligatoriedad de la vacuna, mientras que en Perú el gobierno ha impuesto un toque de queda para Navidad y Año Nuevo a partir de las once de la noche. Respecto a Centroamérica, Costa Rica y Panamá confirmaron casos en su territorio y Honduras dijo que tenían cinco casos sospechosos en estudio, aunque personal médico cree que la cepa ya circula entre nosotros.



Lo que pasa en el mundo y las alertas que emiten las autoridades de diversos países deberían servir de parámetro para que las autoridades sanitarias se sacudan la modorra que evidentemente les dejó la derrota de las recientes elecciones y tomen decisiones rápidas para salvaguardar la salud de las y los hondureños, mientras que las nuevas autoridades deberían también estar haciendo lo propio. No estaría mal volver a las celebraciones de las fiestas con las burbujas de convivientes para minimizar los riesgos de contagio y ayudar a la contención del virus.