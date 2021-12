Editorial

En medio de las agitadas aguas políticas poselectorales, las autoridades sanitarias han dado a conocer la firma de un contrato con la farmacéutica Pfizer para la compra de dos millones de dosis de vacunas pediátricas para la inmunización contra el covid-19 de 1.1 millones de niños y niñas de 5 a 11 años. Una buena noticia.



El anuncio llega en momentos en que el mundo entero se ve golpeado por la presencia de una nueva cepa del coronavirus, la ómicron, que ya ha sido detectada en al menos 89 países y que se encamina a desplazar a la delta y posicionarse como la cepa dominante.



La OMS por ahora no sabe si la rápida expansión de la nueva cepa se debe a una mayor transmisibilidad, a una mayor capacidad de contagiar a personas vacunadas o a una combinación de ambas.



Lo que sí se sabe es que los países deben continuar con los procesos de vacunación de sus poblaciones, pues ya está probado que la inmunización ha sido efectiva en el control de la pandemia en el último año.



Prioritario es también que se extienda la vacunación a los niños y niñas, más en momentos en los que se encamina a la reapertura del sistema educativo nacional en febrero próximo.



El retorno seguro de los y las niñas a las aulas de clases es una de las prioridades de las autoridades educativas a nivel mundial, pues los golpes de la pandemia a este sistema solo podrán ser superados con su reapertura y el retorno seguro de los educandos, principalmente de los y las alumnas de los sectores más postergados de la sociedad. Prioridad deberá ser también asegurar que los 2.5 millones de hondureños que no han completado su esquema de vacunas o no se han vacunado nunca, lo hagan, y pronto.



Frenar la expansión de la pandemia y retomar la “nueva normalidad” a la que nos ha obligado la misma dependerá de ello.