Editorial

EL HERALDO ha revelado esta semana uno de los actos más reprochables de la administración pública: de 20 puentes móviles comprados por 137 millones de lempiras para atender las zonas dañadas por los huracanes Eta y Iota en noviembre de 2020, once están abandonados en las orillas de las carreteras en diferentes municipios del país y cinco más están en las bodegas del Primer Batallón de Ingenieros en Siguatepeque, Comayagua.



La investigación dejó al descubierto la premura con que se actuó, sin tener siquiera estudios previos sobre los sitios donde serían colocados.



Las estructuras fueron adquiridas por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) mediante una licitación rápida, en medio de la emergencia provocada por los huracanes, con el propósito de reactivar la comunicación y las actividades productivas de varios sitios que fueron golpeados por los fenómenos naturales.



Pero los objetivos propuestos no se han cumplido y solo reflejan la ligereza e irresponsabilidad con la que actuaron los funcionarios encargados del proyecto, lo que ha obligado a los pobladores de las comunidades que iban a ser beneficiadas a construir pasos provisionales para medio satisfacer sus necesidades de comunicación.



Inconcebible es también que las autoridades no tengan, un año después, una explicación coherente sobre las causas del retraso en la instalación de los puentes y que ni siquiera sepan decir cuál es la institución del gobierno responsable de hacerla.



La irresponsabilidad con la que se ha actuado en este caso es reprochable no solo por el impacto a las finanzas de uno de los países más pobres de América, sino también por los pobladores afectados por los huracanes. Es una inversión que no debe dejarse perder, por lo que deben ejecutarse todas las acciones que ya establecen las leyes para hacer cumplir los contratos de instalación de los puentes en el menor tiempo posible.