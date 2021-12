Editorial

En los últimos ocho años, el gobierno hondureño habló de una hoja de ruta para salvar las finanzas de la ENEE, la que con el paso del tiempo no se ejecutó a cabalidad, a pesar de ser uno de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus misiones anuales de revisión de las finanzas públicas del país. Las finanzas de la ENEE no mejoraron y siguen siendo el principal problema de la economía nacional.



Eso, por igual, lo saben las autoridades presentes y las que asumirán las riendas del Estado en enero de 2022, quienes desde ya anuncian que el de la ENEE será uno de los temas principales a tratar en los primeros meses de su gobierno.



El exministro de Finanzas, diputado electo y actual miembro de la comisión de transición, Hugo Noé Pino, dijo en un foro radial y televisivo que ya trabajan en un plan de acción para enfrentar esa problemática, y que el mismo girará alrededor de tres puntos principales: el primero es echar a andar un programa agresivo de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas de la ENEE, que han incrementado el déficit financiero de la empresa; segundo, el nombramiento de las mejores personas, con experiencia, que entiendan la situación de la ENEE; y tercero, la revisión de los contratos, de los cuales dijo, “desafortunadamente, han ido en una dirección de sobrevaloración de precios en algunos momentos, lo que hace incurrir a la ENEE en pérdidas adicionales, porque obviamente está comprando caro y vendiendo barato”.



Sobre el contrato de concesión con la EEH, manifestó que este muestra muchas irregularidades en su funcionamiento, muchos alegatos, por lo que “va a haber que ser muy cuidadoso en la revisión de los aspectos legales”.



La estabilidad económica de Honduras pasa por mantener unas finanzas sanas en la empresa de energía eléctrica y ponerla en el camino correcto, es sin duda un reto monumental que tienen las nuevas autoridades del gobierno en sus manos.