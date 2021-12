Editorial

Las y los hondureños tenemos un compromiso más con la salud de nuestras familias y la sociedad en general: evitar el contagio con la enfermedad del dengue, que ha venido creciendo en los últimos meses hasta el grado de orillar a las autoridades sanitarias a declarar una alerta nacional y no descartar la declaración del estado de epidemia en el departamento de Francisco Morazán, que está entre los más afectados, aunque la enfermedad está golpeando con fuerza a otros centros de alta densidad poblacional y la zona rural.



Frenar el contagio con la enfermedad es responsabilidad de todos, pero esencialmente de las familias, que deben asegurarse de que puertas adentro de sus hogares no existan criaderos del zancudo transmisor de la enfermedad.



En este punto, es importante que la población atienda a las brigadas de salud que llegan a sus comunidades a realizar labores preventivas, las que se encuentran con la barrera de que no les permiten el ingreso a los hogares para hacer su trabajo.



Entendemos que en muchos casos las personas se niegan a abrir las puertas de sus hogares por temor a ser víctimas de asalto, pero generalmente las brigadas de salud pública están debidamente identificadas.



En el caso del Distrito Central, existe una ordenanza municipal que aplica sanciones monetarias a quienes impiden las jornadas antidengue y a los propietarios de solares y otros predios que por falta de limpieza se convierten en focos de contagio, la cual debería hacerse valer.



Solo si trabajamos juntos -autoridades y población- tendremos la posibilidad real de frenar el avance de esta enfermedad que, al igual que el covid-19, nos está robando valiosas vidas de hondureños y hondureñas, entre ellos muchos niños y niñas que están siendo ahora mismo sus principales víctimas.