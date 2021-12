Editorial

La Navidad es, sin duda alguna, la época más linda del año en la que la humanidad conmemora el nacimiento de Jesús y se resaltan los valores de la fraternidad entre la humanidad, de paz y amor, hermandad, armonía y buena voluntad.



En el marco de estas festividades, desde hace ya casi dos décadas, EL HERALDO impulsa la campaña “Regale un juguete en Navidad”, a niños y niñas de zonas postergadas en el Distrito Central.



Con esta actividad, junto a empresas líderes y nuestros lectores, hemos dibujado y queremos continuar dibujando sonrisas en los rostros de los más pequeños de los hogares capitalinos con menos recursos.



Sabemos que los tiempos que vivimos no son de bonanza y que la gran mayoría de los y las hondureñas luchan en estos momentos por recuperarse de los estragos que nos está dejando la pandemia de la covid-19 y los desastres naturales ocurridos a finales de 2020, pero también que esos fenómenos, si bien es cierto que nos robaron vidas valiosas y destruyeron el patrimonio de miles de familias, no nos robaron los valores de la bondad y la solidaridad para compartir lo poco que tenemos con los que menos tienen.



Por eso hoy agradecemos a quienes ya nos están acompañando en este hermoso proyecto de amor, y llamamos a quienes no lo han hecho, a unirse a nosotros para mantener viva la llama de la solidaridad con centenares de niños y niñas en estas fiestas de Navidad. No importa el tamaño ni el valor de su aporte, el que puede hacer efectivo en los centros de acopio en centros comerciales o el taller de Santa en nuestras oficinas de la colonia Loarque de Tegucigalpa.



¡Hagámoslo juntos! En esta Navidad dibujemos sonrisas en los rostros de los menos afortunados, de los niños y niñas que a su corta edad han tenido que enfrentar duras batallas contra la enfermedad y la naturaleza.