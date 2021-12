Editorial

Mientras el mundo observa y da seguimiento con preocupación al surgimiento y evolución de una nueva cepa de preocupación del covid-19, y urge la masificación de la inmunización de sus poblaciones para frenar la expansión de la misma, en Honduras, EL HERALDO ha informado en su edición de ayer que un total de 62,889 dosis de vacunas han sido descartadas por diferentes razones.



Entre las justificaciones expuestas en el documento al que tuvo acceso EL HERALDO resaltan que 17,031 dosis se perdieron porque se descongelaron los frascos del biológico y la población no acudió a vacunarse, que 37,031 cumplieron su fecha de vencimiento, que otras 7,959 dosis se descartaron por fallas en la interrupción del fluido eléctrico y 33 más por fallas en el equipo de cadena de frío. 455 dosis fueron robadas.



Las causas están expuestas y obligan a las autoridades a tomar las previsiones que sean necesarias para que esas situaciones no sigan presentándose, más en los actuales momentos en los que la nueva cepa ómicron obliga a todos los países del mundo a reforzar sus sistemas de vacunación.



No debería ser para ellos difícil bajar los períodos de vacunación con la tercera dosis a toda la población que ha cerrado el ciclo de las dos dosis, sin restricciones, pues ya muchos países alrededor del mundo y las mismas compañías farmacéuticas lo están recomendando. Sería preferible hacerlo a estar descartando los biológicos por las razones que sea.



Otras decisiones urgentes están sobre la mesa, principalmente aquellas que lleven a la vacunación de las personas que se resisten a hacerlo.



Honduras es un país pobre que no puede darse el lujo de tirar a la basura una tan sola dosis de vacuna. Tienen que actuar rápido y con responsabilidad.