Editorial

No queda duda de que las crecientes denuncias de manipulación de las actas electorales en los niveles electivos para diputados y algunas corporaciones municipales han empañado el proceso que dejó como ganadora, en el nivel presidencial, a la candidata de la alianza opositora integrada por los partidos Libre, Salvador de Honduras y Pinu-SD, Xiomara Castro.



Con el paso de las horas, las denuncias han subido de tono, y a la ola de protestas se han unido políticos de casi todos los partidos denunciando la existencia de redes de corrupción que estarían incrustadas en los organismos electorales desde hace años para burlar la decisión de los electores expresada en las urnas.



Hay que reconocer que estas denuncias no son nuevas, ya que en procesos pasados se ha escuchado a los políticos hacer denuncias similares, exigiendo el recuento de voto por voto, sin que sus reclamos sean escuchados.



Hoy, esperamos que no suceda lo mismo.



El Consejo Nacional Electoral ha iniciado ayer con el recuento especial de votos para aclarar las inconsistencias de oficio y las impugnaciones, y anunciado que el proceso será voto por voto, marca por marca.



También ha ofrecido garantizar la transparencia del proceso, esa transparencia que clama el pueblo hondureño, que no reclama más que su expresión depositada en las urnas sea respetada.



Será determinante entonces el resultado del recuento especial, más si se comprueba la alteración de actas y se comienza con ello a desarticular las redes de corrupción que han sido denunciadas y que deben ser castigadas, tal cual lo establece la constitución y las leyes.



Pero importante también será que quienes salgan electos asuman el compromiso de llegar a los cargos que aspiran para hacer las cosas bien, como es la aspiración del elector.