Editorial

Las elecciones generales del pasado domingo en Honduras que dejaron como ganadora del nivel presidencial por una abrumadora mayoría a la candidata de la alianza opositora Xiomara Castro, han sido alabadas, a nivel nacional e internacional, por el alto grado de civismo, orden y tranquilidad con la que se realizaron. Sin embargo, el orden y el fervor cívico demostrado por el electorado con su masiva presencia en las urnas se ha visto empañado en las últimas horas por las denuncias de manoseo de las actas electorales a favor y en contra de candidatos que intentan colarse en las listas de electos a pesar de no haber contado con el favor de los electores.

Incluso, se denunció la existencia de redes que estarían en el interior de los organismos electorales cometiendo estos delitos, y lo más grave, que las mismas están organizadas desde hace varios años para favorecer a sus patrocinadores, atropellando la voluntad de los electores.



La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, mostró en sus redes sociales el Acta de Cierre No. 10134, la cual, según escribió, “refleja una clara adulteración a favor del candidato a diputado por FM, Ebal Jaír Díaz Lupián. No solo es impugnable, también comprueba un delito electoral y exhibe a sus autores en la JRV. Deben ser acusados”. El señor Díaz ha negado los señalamientos de Moncada y solicitado que se investiguen por igual actas que favorecerían a otros candidatos y partidos en la contienda.



En aras de la transparencia, lo que sucede es oportuno para que todos los entes que el Estado ha creado para investigar estas irregularidades se activen y hagan lo que les compete, y no suceda como en el pasado que las denuncias solo quedan a nivel de escándalos y medios de comunicación y al final los señalados terminan ocupando los cargos para los que no fueron electos. Esas mañas deben ser castigadas para que nunca más se vuelvan a cometer.