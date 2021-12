Editorial

El mundo se encuentra en alerta ante la expansión de la nueva cepa del covid-19, conocida como ómicron, que podría disparar una nueva ola de casos de la enfermedad por su alto nivel de contagio, incluso en población que ya esté vacunada.



Los mismos organismos financieros internacionales han elevado su voz de alarma ante el temor de que la nueva cepa obligue a medidas que golpeen aún más las economías de países pobres con bajas tasas de vacunación.



El anuncio de la nueva cepa encuentra a Honduras en su mejor momento frente a la pandemia, con una reducción importante de casos y muertes luego de la vacunación de un alto porcentaje de la población elegible y la normalización casi total de sus actividades económicas. Pero frente a la amenaza de la nueva cepa, que ya se encuentra en Estados Unidos, no es tiempo para relajarse.



Se acercan las fiestas de Navidad y Año Nuevo, lo que supone un momento importante para la economía, y ello obliga a asumir responsablemente en estos momentos las decisiones que sean necesarias para enfrentarse a la nueva variante del covid-19, que según la OMS se convertirá pronto en la dominante en todo el mundo.



En Europa y Asia se han cerrado las fronteras a pasajeros de los países africanos, y en Honduras se han anunciado nuevamente controles para los viajeros de esa región del mundo en la que se detectaron los primeros casos de la cepa ómicron, que ya ha sido detectada en más de 20 países.



Es prioritario estar atentos y continuar promoviendo la vacunación y las medidas de bioseguridad y decirle a la población que también lo haga, que continúen observando las medidas de prevención porque la pandemia no se ha terminado aunque las cifras de infectados sea menor, y, por último, tener bien en claro que es obligación de todos cuidarnos porque todavía no estamos a salvo del mortal virus.