Editorial

En esta fecha, que se celebra el Día Mundial del Sida, la OPS y la ONUSida han informado que “en 2020, la pandemia por covid-19 impactó los servicios de VIH, comprometiendo la disponibilidad de los tratamientos e interrumpiendo la prestación de servicios, incluyendo las actividades de prevención, la realización de pruebas de VIH (que cayó 34% respecto de 2019) y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), así como los inicios de la terapia antirretroviral”.



Los problemas que citan los organismos internacionales se han vivido en carne propia en Honduras, donde el precario sistema sanitario se volcó a la atención de la pandemia, dejando de lado a muchas patologías como la del sida que afecta a miles de compatriotas, en su mayoría jóvenes, que, entre otros obstáculos, se enfrentaron a la falta de medicamentos y las atenciones básicas para garantizar su bienestar.



No es desconocido que esta es una población a la que históricamente se le han violentado sus derechos humanos esenciales, llegando muchas veces al extremo de negarles la atención médica requerida, el acceso a los servicios educativos y a un trabajo digno.



Este es un problema a atender por las nuevas autoridades gubernamentales, que asumirán sus cargos en enero próximo. A ellos les tocará revisar y redefinir las políticas de atención de este problema de salud, pero también garantizar los medicamentos, la existencia de pruebas diagnósticas e impulsar los programas educativos para la prevención, que han estado engavetados por años.



Hay que volver a hablar del tema, visibilizarlo, porque tal como lo expone la directora de la OPS, hoy en día “son muchas las personas que están en mayor riesgo de infectarse, que siguen siendo víctimas de estigma y discriminación, y que no acceden a los métodos de prevención o a la atención que necesitan, y eso es inaceptable”.