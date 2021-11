Editorial

En medio de los vaivenes que han marcado el proceso electoral hondureño, se debe reconocer el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la búsqueda de los caminos que le garanticen a la ciudadanía una elección transparente y pacífica, en la que se respete la voluntad popular.



Para lograr tales propósitos, hoy es necesario confiar en la institucionalidad y que esa institucionalidad esté comprometida en cumplir con sus obligaciones tal como se establece en las leyes, lo que implica que los encargados de coordinar la jornada, así como los dirigentes y activistas de los partidos en contienda, asuman sus responsabilidades: los primeros, asegurando que los dispositivos tecnológicos y los procesos establecidos para garantizar el voto, y que le han costado millones de lempiras al pueblo hondureño, funcionarán tal cual está programado; y los segundos, los políticos, asegurando que sus representantes en las Juntas Receptoras de Votos no obstaculizarán la votación para favorecer a sus parciales y que el conteo se realizará de manera transparente y se respetará la voluntad expresada en las urnas.



Garantizar la transmisión de los resultados electorales en tiempo y forma es quizá el tema más sensible, ya que de ello dependerá en gran manera la tranquilidad social, horas después del cierre de las urnas.



El país no puede permitirse que se repitan los hechos violentos ocurridos en las elecciones de 2017, e incluso en las elecciones internas de marzo anterior, que tardaron muchas horas en darse a conocer los primeros resultados. Honduras no puede enfrentarse a una nueva crisis política que afectará su desarrollo a nuevos estadios en los que su población, que se debate en altos e indignantes niveles de pobreza, sueñe con comenzar a mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, en un país en paz, sin pensar en ir a buscar esas oportunidades a otras tierras.